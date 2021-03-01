МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Рубль в первый весенний торговый день уверенно растет против доллара и евро – вторую сессию подряд, следует из данных Московской биржи.

Высокие цены на нефть, коррекция вверх "развивающихся валют" к доллару и общий аппетит к риску поддерживают рост рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.07 мск снижался на 42 копейки, до 74,21 рубля, курс евро — на 73 копейки, до 89,34 рубля, следует из данных Мосбиржи. Почему рубль может рухнуть, когда этого никто не ждет

РУБЛЬ – ОПЯТЬ ВВЕРХ

Российская валюта в понедельник уверенно прибавляет к доллару и к евро, продолжая попытки восстановления после высоковолатильной прошлой недели.

Спрос на риск, в том числе и на рубль, поддерживали новости о "пакете помощи" экономике США объемом 1,9 триллиона долларов. Так, в субботу палата представителей конгресса одобрила эту программу. Теперь соответствующий законопроект еще должен принять сенат и подписать президент Джо Байден.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на то, что медицинский регулятор США FDA одобрил к "экстренному" применению вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson. Вакцинация от коронавируса остается одним из ключевых факторов восстановления экономики, а значит и спроса на риск.

На этом фоне основные западные фондовые индексы выросли более чем на 1,5%. Стоимость барреля нефти сорта Brent составляет 64,2 доллара и колеблется неподалеку от максимума за год.

Внимание инвесторов сосредоточено на заседании ОПЕК+ 4 марта. Кроме того, накануне, 3 марта, пройдет встреча мониторингового комитета альянса. За прошедший месяц цены на нефть выросли примерно на 18%, в основном за счёт того, что Саудовская Аравия с некоторыми другими странами альянса решили сократить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки.

В итоге, доллар и евро падают к рублю на 0,6-0,8%. Рублевая цена нефти колеблется ниже уровня 4,75 тысячи за баррель сорта Brent — около максимумов за несколько лет. Ленивый портфель: как получить доход на бирже, почти ничего не делая

ПЕРВАЯ УТРЕННЯЯ СЕССИЯ – АКТИВНОСТЬ ПОНИЖЕНА

Объем первых "утренних торгов" (с 7.00 до 10.00 мск) на валютном рынке (до 1 марта торги начинались с 10.00 мск) по сделкам спот и своп составил около 24 миллиардов рублей, оценила Московская биржа.

При этом дневной оборот сегодня подрос со среднего январского в 1,2 триллиона рублей, до 1,4 триллиона, оценила торговая площадка. Таким образом, объем "утренних торгов" составил всего лишь 1,7% от дневного.

ПРОГНОЗЫ

Рубль вновь укрепляется, несмотря на то что на этой неделе актуальна санкционная повестка, рассуждает Евгений Миронюк из компании "Фридом финанс".

"Главы МИД ЕС могут озвучить новые ограничения, пока речь только о мерах в отношении физлиц. США готовятся представить информацию о том, какие санкции могут применяться в отношении к России, об этом упоминала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Конкретизация санкционной повестки может стать как позитивным, так и негативным сигналом для российских активов. При спокойном внешнем фоне на торгах вторника актуальны диапазоны 73,6-74,5 рубля за доллар и 88,8-89,7 рубля за евро", — добавил он.

Рубль продолжает пользоваться фундаментальной поддержкой со стороны сезонно сильного счета текущих операций, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "Наш прогнозный диапазон по паре доллар-рубль на вторник – 73,8-74,8 рубля", — добавил он.