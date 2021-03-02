МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются после уверенного роста понедельника, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США закрылись ростом

По состоянию на 7.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,99% — до 3516,29 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,51%, до 2337,16 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,66%, до 29258,63 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,13%, до 6780,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,66%, до 29465,47 пункта.

Южнокорейский KOSPI тем временем рос на 1,56% — до 3059,89 пункта. Корейская биржа показывает уверенный рост после выходного дня в понедельник. Инвесторы восстанавливают потери после распродаж пятницы, когда индекс KOSPI потерял 2,8%

На остальных биржах Азии инвесторы во вторник фиксируют прибыль после активных покупок понедельника. Эксперт предположил, как США обнулят свои долги с помощью биткоина

В последнее время на рынках преобладают оптимистичные настроения в надежде на скорое восстановление мировой экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Развертывание вакцинации во всем мире, снижение уровня заболеваемости, поддержка правительств и центральных банков и ослабление изоляции усилили эти ожидания.

Вместе с тем аналитики, которых цитирует агентство Франс Пресс, отмечают, что фиксация прибыли сейчас часто присутствует на рынках, "поскольку инвесторы считают, что некоторые достижения зашли слишком далеко".

Теперь внимание рынков приковано к США, где сенат должен обсудить пакет мер по стимулированию экономики. В субботу пакет был принят палатой представителей конгресса.