МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи. Рубль пока слабо реагирует на угрозу новых санкций

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.01 мск вторника снижался на 0,25% — до 3377,74 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,1%, до 1427,14 пункта.

Майский фьючерс на нефть марки Brent опускается на 1,27% — до 62,88 доллара за баррель.

К текущему моменту доллар дорожает к рублю на 38 копеек — до 74,54 рубля.