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https://1prime.ru/Financial_market/20210302/833141529.html
Российский рынок акций снижается вслед за нефтью и рублем
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Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.01 мск вторника снижался на... ПРАЙМ, 02.03.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.01 мск вторника снижался на 0,25% — до 3377,74 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,1%, до 1427,14 пункта.
Майский фьючерс на нефть марки Brent опускается на 1,27% — до 62,88 доллара за баррель.
К текущему моменту доллар дорожает к рублю на 38 копеек — до 74,54 рубля.