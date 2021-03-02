МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник растут второй день подряд на оптимизме вокруг восстановления экономики региона, свидетельствуют данные торгов. Годовая инфляция в еврозоне в феврале ожидаемо составила 0,9%

По состоянию на 13.14 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,47%, до 6619,68 пункта, французский CAC 40 — на 0,17%, до 5803,08 пункта, немецкий DAX — на 0,16%, до 14031,7 пункта.

Европейские индексы второй день подряд находятся в "зеленой зоне" на волне оптимизма, вызванного перспективами восстановления мировой экономики по мере снижения темпов заболеваемости коронавирусом. Массовая вакцинация продолжается, даря надежду на скорое снятие карантинных ограничений и восстановление активности.

При этом некоторое давление на индексы во вторник оказывает макростатистика. Так, объем розничных продаж в Германии в январе упал на 8,7% в годовом выражении, месячном — на 4,5%. Оба показателя оказались значительно хуже ожиданий аналитиков. При этом безработица в Германии в феврале второй месяц подряд остается на уровне в 6%, демонстрируя тенденцию к постепенному снижению. Безработица в Германии в феврале ожидаемо осталась на уровне в 6%

Инвесторы также оценивают данные по росту цен в еврозоне. Годовая инфляция в еврозоне в феврале ожидаемо осталась на уровне января в 0,9%.

Рынки начинают возвращаться к "некоторому подобию нормальности. Редко встречающаяся идиллическая ситуация с положительными ставками, сильным ростом и инфляцией "ниже, но близкой к 2%", — сказал газете Wall Street Journal инвестиционный директор LFDE Оливье де Берранже (Olivier de Berranger), имея в виду целевой показатель Европейского центрального банка.