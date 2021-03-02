Фондовые биржи Европы растут в ожидании восстановления экономики
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник растут второй день подряд на оптимизме вокруг восстановления экономики региона, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.14 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,47%, до 6619,68 пункта, французский CAC 40 — на 0,17%, до 5803,08 пункта, немецкий DAX — на 0,16%, до 14031,7 пункта.
Европейские индексы второй день подряд находятся в "зеленой зоне" на волне оптимизма, вызванного перспективами восстановления мировой экономики по мере снижения темпов заболеваемости коронавирусом. Массовая вакцинация продолжается, даря надежду на скорое снятие карантинных ограничений и восстановление активности.
При этом некоторое давление на индексы во вторник оказывает макростатистика. Так, объем розничных продаж в Германии в январе упал на 8,7% в годовом выражении, месячном — на 4,5%. Оба показателя оказались значительно хуже ожиданий аналитиков. При этом безработица в Германии в феврале второй месяц подряд остается на уровне в 6%, демонстрируя тенденцию к постепенному снижению.
Инвесторы также оценивают данные по росту цен в еврозоне. Годовая инфляция в еврозоне в феврале ожидаемо осталась на уровне января в 0,9%.
Рынки начинают возвращаться к "некоторому подобию нормальности. Редко встречающаяся идиллическая ситуация с положительными ставками, сильным ростом и инфляцией "ниже, но близкой к 2%", — сказал газете Wall Street Journal инвестиционный директор LFDE Оливье де Берранже (Olivier de Berranger), имея в виду целевой показатель Европейского центрального банка.
https://1prime.ru/Financial_market/20210302/833144136.html