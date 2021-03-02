МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США во вторник снижаются, что может предвещать коррекцию рынка после значительного роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Ленивый портфель: как получить доход на бирже, почти ничего не делая

По состоянию на 15.20 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,09%, до 31482 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,18%, до 13258,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,14%, до 3893,38 пункта.

Динамика фьючерсов указывает на то, что рынки США во вторник могут открыться коррекционным снижением. В первый день весны основные американские фондовые индексы выросли на 2-3%. Оптимизм инвесторов был вызван новостями о стимулировании экономики США – палата представителей конгресса одобрила соответствующий пакет размером в 1,9 триллиона долларов.

В целом аналитики отмечают, что рынок находится в нестабильном положении. С одной стороны, наблюдается улучшение экономической ситуации на фоне развертывания вакцинации от нового коронавируса. В то же время инвесторы опасаются ужесточения политики центральных банков, что означают иссякание притока новых денег на рынок.

Управляющая фондами компании Invesco Джорджина Тейлор (Georgina Taylor), мнение которой приводит газета Wall Street Journal, считает: всё это показывает, что экономика остается "в заложниках" мягкой денежно-кредитной политики, и ей по-прежнему необходима поддержка центробанков для дальнейшего восстановления.