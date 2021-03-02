2021-03-02T19:19:15+03:00
2021-03-02T19:19:15+03:00
2021-03-02T19:19:15+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210302/833147878.html
Российский рынок акций вырос, несмотря на санкции США
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций вырос по основным индексам, проигнорировав в том числе возможные будущие санкции США против России и отыграв ростом появление определенности в текущих –... ПРАЙМ, 02.03.2021
биржи, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
https://1prime.ru/images/83227/13/832271317.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/13/832271317.jpg
https://1prime.ru/images/83227/13/832271314.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/13/832271314.jpg
https://1prime.ru/images/83227/13/832271311.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/13/832271311.jpg
https://1prime.ru/energy/20210302/833147828.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным индексам, проигнорировав в том числе возможные будущие санкции США против России и отыграв ростом появление определенности в текущих – достаточно мягких — ограничениях, свидетельствуют данные торгов.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 0,71%, до 3410,1 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,66%, до 1452,48 пункта.
Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США ввели финансовые санкции против семи российских чиновников по этому же делу.
Между тем, США заявили о планах ответить в ближайшие недели на ряд "дестабилизирующих действий" России по четырем аспектам. Сегодня – первый шаг и последуют остальные, заявил представитель американской администрации.