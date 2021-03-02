МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным индексам, проигнорировав в том числе возможные будущие санкции США против России и отыграв ростом появление определенности в текущих – достаточно мягких — ограничениях, свидетельствуют данные торгов. Глава ОПЕК отметил улучшение на рынке нефти

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 0,71%, до 3410,1 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,66%, до 1452,48 пункта.

Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США ввели финансовые санкции против семи российских чиновников по этому же делу.

Между тем, США заявили о планах ответить в ближайшие недели на ряд "дестабилизирующих действий" России по четырем аспектам. Сегодня – первый шаг и последуют остальные, заявил представитель американской администрации.