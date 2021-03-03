ВАШИНГТОН, 3 мар — ПРАЙМ. Биржевые индексы США снизились во вторник в рамках коррекции на 0,5-1,7%, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на золото закрылись ростом впервые за шесть сессий

Промышленный индекс DJIA снизился на 0,46% до 31390,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,81% до 3870,36 пункта, а индекс технологических компаний NASDAQ упал на 1,69% до 13358,79 пункта.

Накануне американские фондовые биржи выросли на 2-3% по основным индексам на волне оптимизма, после того как в минувшую субботу палата представителей конгресса США одобрила пакет стимулирования американской экономики размером в 1,9 триллиона долларов.

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