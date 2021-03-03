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https://1prime.ru/Financial_market/20210303/833148513.html
Биржевые индексы США снизились на 0,5-1,7%
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Биржевые индексы США снизились во вторник в рамках коррекции на 0,5-1,7%, свидетельствуют данные торгов. Промышленный индекс DJIA снизился на 0,46% до 31390,47 пункта, индекс... ПРАЙМ, 03.03.2021
биржи сша, новости, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 3 мар — ПРАЙМ. Биржевые индексы США снизились во вторник в рамках коррекции на 0,5-1,7%, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс DJIA снизился на 0,46% до 31390,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,81% до 3870,36 пункта, а индекс технологических компаний NASDAQ упал на 1,69% до 13358,79 пункта.
Накануне американские фондовые биржи выросли на 2-3% по основным индексам на волне оптимизма, после того как в минувшую субботу палата представителей конгресса США одобрила пакет стимулирования американской экономики размером в 1,9 триллиона долларов.
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