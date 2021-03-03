Российский рынок акций вчера проявил чудеса твердости, прибавив 0,7% по индексу Мосбиржи на падающих весь день американских фьючерсах. Во многом оптимизму способствовала информация о том, что американские санкции коснутся лишь должностных лиц и НИИ. Однако санкционную тему не стоит полностью игнорировать – впереди санкции за «хакерские атаки» и «агрессивные действия в отношении Украины».

Среди «голубых фишек» в лидеры роста выбился Сбербанк, реализовав фигуру «восходящий треугольник». После пробоя отметки 273 руб следующей технической целью роста выступает район чуть ниже 290 руб. Бумага получает большую поддержку от притока средств нерезидентов, которые после всем известных событий уменьшили покупку «Норильского Никеля». Сегодня акции Сбера могут продолжить рост.

Сам же «Норникель» возобновил снижение, потеряв вчера 2% капитализации. Как мы и предполагали, рост предыдущих двух дней был лишь техническим отскоком после обвала ранее, вызванным во многом закрытием шортов. Пока не станет понятно, в какие сроки компания сможет восстановить работу двух подтопленных рудников и как это отразится на выпуске конечной продукции, на устойчивый рост бумаги надеяться не стоит. Однако если менеджмент ГМК даст обнадеживающие прогнозы, бумага может быстро взлететь процентов на 5-7.

Сегодня внешний фон говорит о продолжении роста российского рынка акций в целом. Американские фьючерсы перед нашим открытием прибавляют 0,4%, чуток подрастает нефть, но на нее в последнее время мало кто обращает внимание.

Скорее всего, нефть возобновит плавное снижение. Завтра пройдет заседание ОПЕК+, по итогам которого стоит ждать решения увеличить добычу на 0,5 млн баррелей в сутки. Вероятно, Саудовская Аравия объявит об увеличении добычи и отказе от добровольного ее сокращения на 1 млн баррелей в сутки. Так что ждем ухода котировок нефти в район психологической отметки 60 долларов за баррель.

Поэтому под давлением будут акции нефтянки, которые и вчера торговались чуть хуже рынка. Спекулятивно покупать их опасно, а время для пополнения нефтянкой среднесрочных портфелей еще не наступило.

Стоит остерегаться и акций черных металлургов, которые последние дни торговались намного лучше рынка, а вчера начали снижаться. Появились мнения, что бурный рост мировых цен на стать завершится уже в марте, после чего последует их небольшая коррекция. Соответственно, возрастет желание и зафиксировать среднесрочную прибыль по бумагам сталеваров. Однако сильно упасть им не дадут ожидания двузначных годовых дивидендов.

На позитивных настроениях окреп и рубль, в паре с долларом уйдя под отметку 74. Пока картина по рублю принципиально не меняется: пара доллар-рубль продолжает находиться в боковике 73-74,7. Шансов на пробой нижней границы канала мы не видим никаких, а вот отметка 74,7 будет пройдена при появлении весомых негативных новостей.