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https://1prime.ru/Financial_market/20210303/833150659.html
Российский рынок акций уверенно растет в начале дня
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Российский рынок акций растет в начале дня по основным индексам на позитивном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.01 мск среды рос... ПРАЙМ, 03.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале дня по основным индексам на позитивном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.01 мск среды рос на 0,65% — до 3432,29 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,91% — до 1465,75 пункта.
Майский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,61% — до 63,08 доллара за баррель.