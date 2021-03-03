МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале дня по основным индексам на позитивном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.01 мск среды рос на 0,65% — до 3432,29 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,91% — до 1465,75 пункта. Ростуризм разработает новые стандарты для гостиничных услуг

Майский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,61% — до 63,08 доллара за баррель.