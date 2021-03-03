МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник растут на статистике и внутренних новостях, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.04 мск британский индекс FTSE 100 рос на 1,2%, до 6693,19 пункта, французский CAC 40 — на 0,84%, до 5858,45 пункта, немецкий DAX — на 0,91%, до 14171,05 пункта.

Инвесторы в среду отыгрывают макростатистику из региона. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в феврале вырос до 48,8 пункта с январских 47,8 пункта. Показатель оказался лучше прогнозов аналитиков, ожидающих 48,1 пункта.

Британский индекс тем временем поддерживают внутренние новости. Глава британского минфина Риши Сунак в среду представит проект годового бюджета страны с учетом кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Ожидается, что правительство объявит о дальнейших мерах поддержки бизнеса и временно оставшихся без работы граждан. В российском туризме появится единый стандарт "все включено"

"Ключевое внимание, несомненно, будет сосредоточено на дальнейшей поддержке экономики по мере того, как мы выходим из изоляции", — сказал газете Wall Street Journal аналитик Close Brothers Asset Management Роберт Альстер (Robert Alster).

Кроме того, поддержку индексам оказывает рост акций отдельных компаний. В частности, бумаги автоконцерна Stellantis растут на 0,5% после публикации отчетностей Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и PSA Group и собственного прогноза. Кроме того, акции одной из крупнейших горнодобывающих компаний Rio Tinto растут в цене на 0,6% после сообщений об отставке некоторых членов совета директоров компании.