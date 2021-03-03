МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США растут в среду на фоне сохранения оптимизма относительно вакцинации против коронавируса и стимулирования экономики.

По состоянию на 14.50 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,69%, до 31573 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,73%, до 13150,62 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,61%, до 3891,52 пункта.

На американских рынках преобладает общий оптимизм. С одной стороны, ситуация с коронавирусом улучшается, так как массовая вакцинация продолжается в странах по всему миру. С другой стороны, власти продолжают оказывать поддержку экономике, что может обеспечить ее более скорое восстановление. "Газпром" ждет дополнительный спрос на газ в Европе

В минувшие выходные палата представителей конгресса одобрила пакет мер по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов. Законопроект теперь должен принять сенат и подписать президент Джо Байден.

"Внедрение использования вакцины идет хорошо… и в это время, когда кажется, что экономика может восстановиться сама по себе, у нас также есть перспектива фискального стимулирования… и это побуждает многих людей повысить свои ожидания роста", — считает старший стратег по международным инвестициям Principal Global Investors в Лондоне Сима Шах (Seema Shah), мнение которой приводит газета Wall Street Journal.

Позднее в среду будет также опубликована "Бежевая книга" (Beige Book) — ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.