МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Фондовые биржи США в среду преимущественно снижаются после выхода данных о числе рабочих мест в частных компаниях страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.37 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,27%, до 31475,93 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,28%, до 13321,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опускался на 0,1%, до 3866,61 пункта.

Число рабочих мест в частных компаниях США в феврале выросло на 117 тысяч при ожидаемом росте на 177 тысяч. В том числе в сфере малого бизнеса США количество рабочих мест в феврале выросло на 32 тысяч, в средних компаниях со штатом 50-499 человек — на 57 тысяч, а крупные компании увеличили штат на 28 тысяч рабочих мест.

В отраслевом разрезе: в секторе услуг число рабочих мест снизилось на 14 тысяч, в секторе производства товаров — выросло на 131 тысячу.

В то же время в целом на рынке США всё ещё остаётся оптимизм, поддерживаемый ожиданиями стимулирования американской экономики. В минувшие выходные палата представителей конгресса одобрила пакет мер "поддержки" экономики на 1,9 триллиона долларов. Законопроект теперь должен принять сенат и подписать президент Джо Байден.

Также участники торгов по-прежнему следят за развертыванием вакцинации от нового коронавируса. "Прогресс, достигнутый в области вакцинации, привел к уверенности в восстановлении экономики, и вы видели, как компании, ориентированные на это восстановление, преуспевают в последнее время", — приводит газета Wall Street Journal слова директора отдела глобальных активов Eaton Vance Крис Дайер (Chris Dyer).

И этот оптимизм особенно стимулирует спрос на акции компаний банковского и энергетического сектора, добавил он.