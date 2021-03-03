МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в среду закрылись ростом, инвесторы оценивали макростатистику по еврозоне, а также внутренние новости Великобритании, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,93%, до 6675,47 пункта, французский CAC 40 — на 0,35%, до 5830,06 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,29%, до 14080,03 пункта.

На настроения инвесторов в среду оказала статистика по еврозоне, которая оказалась лучше прогнозов. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг стран этого валютного блока, по окончательной оценке, в феврале вырос до 48,8 пункта с январских 47,8 пункта.

Кроме того, как отмечает аналитик IG Крис Бошам (Chris Beauchamp), всеобщий оптимизм по восстановлению экономики вызвал рост спроса на риск. "Это похоже на глобальное возрождение аппетита к риску. В очередной раз у инвесторов была небольшая "истерика", и они успокоились, расчищая дорогу к новому прыжку вверх", — цитирует аналитика агентство Франс Пресс.

Британский FTSE поддержали внутренние новости. Министр финансов страны Риши Сунак заявил, что в 2021-2022 финансовом году правительство продолжит оказывать меры поддержки компаниям, гражданам, временно оставшимся без работы, а также вливать средства в разработку вакцины от коронавируса и программу вакцинации. Общий объем расходов на меры, связанные с пандемией, составил 352 миллиарда фунтов стерлингов.