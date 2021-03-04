События в сфере макроэкономики и бизнеса 4 марта
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 4 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:05
|USD
|США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
|3:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (январь)
|0,6%
|0,5% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (январь)
|6,785 млрд австрал. долл
|10,142 млрд австрал. долл (факт)
|11:30
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit (февраль)
|46,6
|12:00
|EUR
|Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (февраль)
|49,2
|51
|предв.
|USD
|США — Заседание ОПЕК
|13:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,271%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (январь)
|2%
|-1,1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (январь)
|8,3%
|8,3%
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|730 тыс
|750 тыс
|16:30
|USD
|США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2020)
|-4,8%
|-4,7%
|16:30
|USD
|США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (4кв2020)
|6,8%
|6,6%
|16:30
|CAD
|Канада — Производительность труда (кв/кв) (4кв2020)
|-10,3%
|18:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (январь)
|1,1%
|2,1%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 26.02)
|585,7 млрд долл (на 19.02)
|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020
|15:00 мск
|RUB
|МТС — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020
|18:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)
|RUB
|МТС — телеконференция менеджмента
|RUB
|Mail.ru Group — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020
|16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Mail.ru Group — телеконференция менеджмента
|RUB
|Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Группа М.Видео-Эльдорадо — финансовая отчетность по МСФО за 2П2020/2020
|RUB
|Московская биржа — СД (предв. рекоменд. по див-дам 2020)
|7,93 — див-д 2019
|RUB
|СИБУР — СД (рекоменд. по див-дам 2020, новая редакция положения о дивидендной политике)
|RUB
|Сбербанк — Наблюдательный совет (предв. рекоменд. по див-дам 2020, список кандидатов в набсовет)
|18,7 — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20210304/833159687.html