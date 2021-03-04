МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись снижением примерно на 1-3% вслед за биржами США, индексы Европы также торгуются в минусе, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшился на 2,05% — до 3503,49 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,9%, до 2294,67 пункта. Гонконгский Hang Seng Index сократился на 2,15% — до 29236,79 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,28%, до 3043,49 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,84%, до 6760,7 пунктов. Японский индекс Nikkei опустился на 2,13% — до 28930,11 пункта.

Мировые фондовые рынки ближе к концу недели вновь перешли к снижению. Основные индексы США в среду сократились на 0,4-2,7%, индексы Европы опускаются в пределах 0,7%. В целом с начала недели биржи Азии показывали попеременно рост и снижение, не придерживаясь единой динамики. Российские банки в декабре вдвое нарастили вывоз наличных евро

После обновления многолетних и исторических рекордов биржами АТР и США в феврале инвесторы больше склонны ожидать повышения ставок и сворачивания мер поддержки центробанками. Такие прогнозы связаны с перспективами ускорения инфляции и восстановления экономической активности.

"Инфляция вызывает беспокойство,… циркулирует много денег, и имеет смысл прямо сейчас осуществить некоторую коррекцию", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Spotlight Asset Group Шаны Сиссел (Shana Sissel),

Способствовала снижению и внутренняя статистика. Так, ВВП Южной Кореи в 2020 году сократился на 1%. Как сообщают СМИ, снижение стало первым с 1998 года, когда в стране был тяжелый финансовый кризис.