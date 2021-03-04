2021-03-04T14:03:42+03:00
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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210304/833162511.html
Официальный курс евро на пятницу вырос до 88,94 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 6,53 копейки — до 88,9421 рубля, курс доллара — на 26,77 копейки, до 73,7864 рубля, следует из данных Банка... ПРАЙМ, 04.03.2021
валюты, евро, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 6,53 копейки — до 88,9421 рубля, курс доллара — на 26,77 копейки, до 73,7864 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 17,67 копейки, составив 80,6065 рубля.