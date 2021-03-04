МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 6,53 копейки — до 88,9421 рубля, курс доллара — на 26,77 копейки, до 73,7864 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 17,67 копейки, составив 80,6065 рубля. Российские банки в декабре вдвое нарастили вывоз наличных евро