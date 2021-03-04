МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Фондовые биржи США в четверг растут после публикации данных о первичных заявках на пособие по безработице, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.37 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,33%, до 31374,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,44%, до 13056,32 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,39%, до 3834,6 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 27 февраля, увеличилось на 9 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 745 тысяч заявок. Показатель вырос меньше, чем ожидалось, аналитики прогнозировали рост числа заявок до 750 тысяч. Ленивый портфель: как получить доход на бирже, почти ничего не делая

Позднее в четверг с речью выступит глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. Инвесторы надеются услышать подсказки относительно экономических прогнозов регулятора в свете ситуации с коронавирусом. Накануне ФРС в своей Бежевой книге отметила, что распространение вакцинации вселяет оптимизм относительно перспектив развития экономики, в то время как с января до середины февраля экономическая активность в большинстве округов выросла умеренными темпами.

Глава исследовательского отдела в Азии United First Partners Джастин Тэн (Justin Tang) считает, что на рынке присутствует неуверенность в темпах восстановления мировой экономики, а также опасения того, что ускорение инфляции может в конечном итоге привести к повышению процентных ставок центральными банками.

"Я не уверен, действительно ли экономика может принять более высокие процентные ставки в настоящий момент. Мы восстанавливаемся, но я почти уверен, что радоваться пока еще рано", — приводит газета Wall Street Journal слова аналитика.