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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210305/833169539.html
Рубль коррекционно укрепляется после вечернего провала накануне
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Рубль в начале утренних торгов пятницы несколько корректируется вверх после вечернего провала накануне, произошедшего из-за обострения санкционных рисков, следует из данных... ПРАЙМ, 05.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале утренних торгов пятницы несколько корректируется вверх после вечернего провала накануне, произошедшего из-за обострения санкционных рисков, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.20 мск снижается на 22 копейки, до 74,48 рубля, курс евро — на 38 копеек, до 89,07 рубля.
Накануне в последние полтора часа торгов на Московской бирже рубль резко отступил: доллар и евро после 22.30 мск скачком прибавили более 1 рубля, подскочив до 74,98 рубля и до 89,73 рубля соответственно.
Поводом стало сообщение агентства Блумберг, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций, направленных против суверенного долга и бизнесменов России.
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