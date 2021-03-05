МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале утренних торгов пятницы несколько корректируется вверх после вечернего провала накануне, произошедшего из-за обострения санкционных рисков, следует из данных Московской биржи. Фьючерсы на нефть WTI закрылись на максимуме с 2019 года

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.20 мск снижается на 22 копейки, до 74,48 рубля, курс евро — на 38 копеек, до 89,07 рубля.

Накануне в последние полтора часа торгов на Московской бирже рубль резко отступил: доллар и евро после 22.30 мск скачком прибавили более 1 рубля, подскочив до 74,98 рубля и до 89,73 рубля соответственно.

Поводом стало сообщение агентства Блумберг, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций, направленных против суверенного долга и бизнесменов России.

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