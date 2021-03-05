МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Цена на медь в пятницу поднимается после падения на 4% накануне, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 8.45 мск стоимость майского фьючерсов на медь на бирже Comex растёт на 2,24%, до 4,031 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В четверг медь подешевела там примерно на 4%.

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов четверга опустилась на 2,13%, до 8907,5 доллара, алюминия — на 2,11%, до 2153,5 доллара, цинка — на 1,38%, до 2748,5 доллара за тонну. Российские женщины рассказали, что им нужно для счастливой жизни

Немаловажным фактором для такого удешевление стало укрепление доллара днем ранее к другим основным мировым валютам в рамках 1%, при этом к евро его курс поднялся до максимального уровня с декабря, а к иене — с июля прошлого года.

Такая динамика последовала после заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что "открытие" экономики (после коронавирусных ограничений) может привести к росту цен. Это может свидетельствовать о переходе регулятора в будущем к более жёсткой монетарной политике — увеличению учётной ставки, что повышает привлекательность долларовых долговых инструментов.

Более дорогой доллар делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными при их покупке в другой валюте.