События в сфере макроэкономики и бизнеса 5 марта
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 5 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|10:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (январь)
|-1,9%
|0,7%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г)
|5,4%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (февраль)
|-0,3%
|0,3%
|16:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (февраль)
|5,4%
|5,3%
|16:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (февраль)
|0,2%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Объем экспорта
|184,2 млрд долл
|16:30
|USD
|США — Объем импорта
|252,3 млрд долл
|16:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (февраль)
|49 тыс
|182 тыс
|16:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (февраль)
|61,4%
|16:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (февраль)
|6 тыс
|210 тыс
|16:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (январь)
|-66,6 млрд долл
|-67,5 млрд долл
|16:30
|USD
|США — Уровень безработицы (февраль)
|6,3%
|6,3%
|16:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (январь)
|-1,67 млрд канад. долл
|-1,4 млрд канад. долл
|17:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джонатана Хаскела
|18:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (февраль)
|48,4
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|305
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|397
|22:00
|USD
|США — Федеральный бюджет
|-430 млрд долл
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|31 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|511,8 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|215,7 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-5,4 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-31,3 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-1,6 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|28,6 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-0,3 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|138,4 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,7%
|0,6% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|5,2%
|5,5% (прогноз)
|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за февраль 2021
|RUB
|Московская биржа — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020
|RUB
|Global Ports — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020
|14:00 мск (11:00 лнд, 06:00 NY)
|RUB
|Global Ports — телеконференция менеджмента
|RUB
|Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020
|RUB
|ЛУКОЙЛ — СД (список кандидатур к выборам в СД и на должность президента компании)
https://1prime.ru/Financial_market/20210305/833170410.html