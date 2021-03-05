МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи по МСФО за 2020 год выросла на 24,6% по сравнению с 2019 годом и составила 25,17 млрд руб миллиарда рублей, говорится в сообщении биржи.

Скорректированная чистая прибыль за 2020 год увеличилась на 13,8%, до 25,2 миллиарда рублей. Операционные доходы выросли за год на 12,4%, до 48,591 миллиарда рублей. Операционные расходы увеличились на 8,5%, оставшись в рамках прогнозного диапазона. Fitch дало прогноз по ценам на нефть после решений ОПЕК+

Комиссионные доходы за 2020 год выросли на 30,9%, до рекордного уровня в 34,3 миллиарда рублей за счет роста объема комиссий на всех рынках. Доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов биржи достигла рекордных 76% в четвертом квартале 2020 года и 71% по итогам года. Чистые процентные доходы снизились на 15,3%, до 14,2 млрд рублей, на фоне снижения процентных ставок.

Показатель EBITDA за 2020 год вырос на 22,5%, до почти 35,189 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 13,1%, до почти 35,19 миллиарда рублей. Скорректированная рентабельность по EBITDA выросла на 0,4 процентного пункта — до 72,4%.

ДИВИДЕНДЫ

Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам 2020 года в размере 9,45 рубля на одну акцию, говорится в сообщении биржи.

Это является рекордным показателем за всю историю биржи, отмечает торговая площадка. За 2019 год дивиденды составили 7,93 рубля на акцию.

Таким образом, на выплату дивидендов за 2020 год рекомендуется направить 21,5 миллиарда рублей, что составляет 85% чистой прибыли Московской биржи по МСФО за 2020 год. Эксперт рассказал, как изменится курс рубля весной

Годовое общее собрание акционеров Московской биржи состоится 28 апреля 2021 года. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании, — 5 апреля 2021 года.

Согласно дивидендной политике, принятой осенью 2019 года, Московская биржа стремится направлять на дивиденды весь свободный денежный поток с учетом необходимых капитальных вложений в поддержание бизнеса и инвестиций в дальнейшее развитие, а также регуляторных требований к бирже и ее дочерним компаниям — Национальному расчетному депозитарию (НРД) и Национальному клиринговому центру (НКЦ). Нижняя граница дивидендных выплат составляет 60% от чистой прибыли по МСФО.

Акционерами Московской биржи являются свыше 190 тысяч физических и более одной тысячи юридических лиц. Доля акций, находящихся в свободном обращении (free-float), составляет 63%.