МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам, отыгрывая негативные настроения на зарубежных рынках, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск пятницы снижался на 0,77% — до 3371,38 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,9% — до 1427,04 пункта. "Аэрофлот" опроверг данные о введении платной регистрации в аэропорту

Майский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 1,71% — до 67,88 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские биржевые индексы теряют до 0,12%. Биржи Азии в пятницу снизились в пределах до 0,74%.