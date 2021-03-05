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https://1prime.ru/Financial_market/20210305/833170786.html
Российский рынок акций заметно снижается в начале торгов
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Российский рынок акций снижается по основным индексам, отыгрывая негативные настроения на зарубежных рынках, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 05.03.2021
новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам, отыгрывая негативные настроения на зарубежных рынках, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск пятницы снижался на 0,77% — до 3371,38 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,9% — до 1427,04 пункта.
Майский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 1,71% — до 67,88 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские биржевые индексы теряют до 0,12%. Биржи Азии в пятницу снизились в пределах до 0,74%.