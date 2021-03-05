МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись преимущественно снижением, следуя динамике американских бирж, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,04% — до 3501,99 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,17%, до 2298,6 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,47% — до 29098,29 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,57%, до 3026,26 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,74%, до 6710,8 пункта. Японский индекс Nikkei опустился на 0,23% — до 28864,32 пункта. Сбер второй год подряд выплатит рекордные дивиденды

Биржи региона опустились вслед за индексами США, которые по итогам торгов четверга потеряли в среднем 1-2%. Уменьшение индексов Уолл-стрит последовало за выступлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Рынки восприняли слова главы центробанка как сигнал к возможному повышению ставок и сворачиванию поддержки в будущем вследствие восстановления экономической активности и ускорения инфляции. Пауэлл заявил, что "открытие" экономики может привести к росту цен. В результате доходность гособлигаций США и доллар укрепились, а фондовые рынки и котировки золота показали снижение.

Инвесторы обратили внимание и на новости вокруг ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая открылась в пятницу. В докладе, опубликованном перед открытием сессии, прогнозируется, что темпы роста ВВП Китая в 2021 году составят более 6%, а инфляция превысит 3%.