2021-03-05T14:10:58+03:00
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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210305/833172714.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился
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https://россиясегодня.рф
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 0,87 копейки — до 88,9334 рубля, курс доллара вырос на 64,11 копейки, до 74,4275 рубля,... ПРАЙМ, 05.03.2021
курс евро, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 0,87 копейки — до 88,9334 рубля, курс доллара вырос на 64,11 копейки, до 74,4275 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 34,87 копейки, составив 80,9552 рубля.