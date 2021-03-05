МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 0,87 копейки — до 88,9334 рубля, курс доллара вырос на 64,11 копейки, до 74,4275 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 34,87 копейки, составив 80,9552 рубля.