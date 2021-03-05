МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Доля ранних, утренних торгов, проходящих с 7.00 мск по 10.00 мск, на срочном рынке Московской биржи в пятницу достигла 9,5% от среднедневного объема операций в феврале, а на валютном – 7,5%, говорится в сообщении торговой площадки, подводящем итоги первой недели торгов в новом временном формате.

С 1 марта на Московской бирже торги на валютном и срочном рынках, а также рынке драгоценных металлов проводятся с 7.00 до 23.50 мск.

По итогам первой недели общий объем операций в утренний период на срочном рынке превысил 206 миллиардов рублей, на валютном рынке — 260 миллиардов (3,5 миллиарда долларов), отмечается в сообщении.

"Пятого марта 2021 года объем утренних торгов на срочном рынке Московской биржи зафиксирован на максимальном уровне и составил 57 миллиардов рублей, или 9,5% от среднедневного объема операций в феврале 2021 года. Доля утренних операций на валютном рынке 5 марта также стала максимальной за неделю и составила 92,8 миллиарда рублей (1,2 миллиарда долларов США), или 7,5% от среднедневного объем торгов в феврале 2021 года", — указывается там же.

"Мы оцениваем запуск как успешный – это действительно большой проект", — заявил на встрече с журналистами управляющий директор по продажам и развитию бизнеса, член правления биржи Игорь Марич.

"В прошлом году мы вечерние торги добавили на рынке акций. Это было важно, но по сути примерно похоже на то, что мы делали ранее на валютном рынке с вечерними торгами, поэтому там для нас и участников все было понятно и предсказуемо. Результаты оказались лучше, чем мы ожидали: мы рассчитывали на вечерних торгах на 5% от дневного объема, а в итоге получили 10%", — вспомнил он.

"Но с ранними утренними торгами все было сложнее для нас и участников с точки зрения приведения блоков бизнес-процессов в соответствие и с точки зрения ожиданий. Мы, конечно, говорим про клиентов-инвесторов с востока страны и про азиатских клиентов. И те, и другие у нас есть, но, тем не менее, ни мы, ни брокеры до конца не были уверены, какие цифры мы увидим. Мы ориентировались на 1-2% как на некоторую такую близлежащую цель, в итоге на срочном рынке у нас было около 5% сразу", — заключил Марич.