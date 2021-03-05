События в сфере макроэкономики и бизнеса 8-9 марта
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые 8-9 марта события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|8 мар
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (январь)
|1,166 трлн йен
|1,23 трлн йен
|10:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (январь)
|0%
|0,8%
|9 мар
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г)
|-0,6%
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м)
|0,9%
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв) (4кв2020)
|3%
|3%
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г) (4кв2020)
|12,7%
|12,8%
|3:00
|AUD
|Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м)
|-69,4%
|3:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (февраль)
|7,1%
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (февраль)
|10
|предв.
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (февраль)
|78,17 млрд юаней
|60,15 млрд юаней
|9:30
|EUR
|Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2020)
|-0,2%
|10:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (январь)
|16,1 млрд евро
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (4кв2020)
|-0,6%
|-0,6%
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (4кв2020)
|-5%
|-4,4%
|15:00
|USD
|США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/
|20:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9 мар
|RUB
|Ростелеком — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Роснефть — СД (список кандидатур к выборам в СД)
https://1prime.ru/Financial_market/20210305/833174515.html