МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые 8-9 марта события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
8 мар        
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (январь) 1,166 трлн йен 1,23 трлн йен
10:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (январь) 0% 0,8%
9 мар        
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) -0,6%  
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) 0,9%  
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (4кв2020) 3% 3%
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (4кв2020) 12,7% 12,8%
3:00 AUD Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м) -69,4%  
3:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (февраль) 7,1%  
3:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (февраль) 10  
предв. CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (февраль) 78,17 млрд юаней 60,15 млрд юаней
9:30 EUR Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2020) -0,2%  
10:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (январь) 16,1 млрд евро  
13:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (4кв2020) -0,6% -0,6%
13:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (4кв2020) -5% -4,4%
15:00 USD США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/    
20:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9 мар        
  RUB Ростелеком — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020 и телеконференция менеджмента    
  RUB Роснефть — СД (список кандидатур к выборам в СД)    