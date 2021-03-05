МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Фондовые биржи США растут в пятницу, инвесторы обратили внимание на данные по безработице в стране, которые оказались лучше прогнозов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.41 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,59%, до 31106,36 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,08%, до 12733,02 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,54%, до 3788,83 пункта.

Накануне американские биржи упали на 1-2% после комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла по инфляции. По мере его выступления доходность гособлигаций США начала уверенно расти, что оказало давление на акции.

Теперь же внимание инвесторов сосредоточено на статданных по США. Так, ранее в пятницу стало известно, что безработица в стране в феврале снизилась до 6,2% с отметки января в 6,3%. Аналитики ожидали сохранения показателя февраля на уровне января. В то же время число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики подскочило на 379 тысяч при прогнозе роста на 182 тысячи.

При этом дефицит баланса США в январе вырос на 1,2 миллиарда долларов по сравнению с показателем декабря — до 68,2 миллиарда долларов. Эксперты ожидали роста показателя только до 67,5 миллиарда долларов.