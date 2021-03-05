МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером продолжает расти после выхода данных по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.02 мск курс евро к доллару опускался до 1,909 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1966 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 108,33 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 107,97 иены.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,37%, до 91,97 пункта.

До выхода статистики индекс доллара находился на отметке 91,9 пункта, а после публикации данных ненадолго подскочил до 92,18 пункта.

Статистика с рынка труда США оказалась значительно лучше прогнозов. Безработица в США в феврале снизилась до 6,2% с уровня января в 6,3%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 379 тысяч.

Аналитики ожидали, что безработица останется на уровне января в 6,3%, а число занятых в несельскохозяйственном секторе вырастет только на 182 тысячи.

Поддержку доллару продолжает оказывать и рост доходности гособлигаций США, который усилился в четверг на фоне выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла.

При этом валютный аналитик Commerzbank Эстер Мария Райхельт (Esther Maria Reichelt), которую цитирует газета Wall Street Journal, считает, что укрепление доллара может скоро закончиться.

По мнению аналитика, рост американской экономики будет относительно недолгим и не сможет сильно разогнать инфляцию, в результате регулятор пока не будет ужесточать денежно-кредитную политику.