ВАШИНГТОН, 6 мар — ПРАЙМ. Биржи США уверенно выросли на статистике занятости, свидетельствуют данные торгов в пятницу. Европейские биржи снизились на общем негативном фоне

Рост достигнут после трехдневного спада на пессимизме по инфляции. Промышленный индекс DJIA вырос на 1,86% до 31497,88 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,95% до 3841,86 пункта, а технологичный NASDAQ вырос на 1,55% до 12920,16 пункта.

Статистика с рынка труда США, распространенная в пятницу, оказалась значительно лучше прогнозов. Безработица в США в феврале снизилась до 6,2% с уровня января в 6,3%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 379 тысяч. Аналитики ожидали, что безработица останется на уровне января в 6,3%, а число занятых в несельскохозяйственном секторе вырастет только на 182 тысячи.

Вместе с тем, президент Джо Байден напомнил, что в США сейчас на 9,5 миллиона рабочих мест меньше, чем было год назад, и что нынешними темпами понадобится два года, чтобы восстановить число рабочих мест.

Поэтому, по его словам, конгрессу необходимо как можно скорее принять 2-триллионный пакет поддержки экономики.

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