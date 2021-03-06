МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Котировки американских IT-компаний падают уже несколько недель подряд, сообщило агентство Bloomberg. За три недели технологический сектор США потерял $1,6 триллиона. Индекс NASDAQ 100 закрылся падением третью неделю подряд. Ориентир на закрытие: 3380-3450 пунктов по индексу Мосбиржи

Сообщается, что биржевые эксперты называют падение ожидаемым и закономерным. По мнению специалистов, IT-сектор в последние годы рос и сейчас несколько раздут. Однако высокотехнологичные компании в долгосрочной перспективе вернутся к росту.

Несмотря на падение акций, их стоимость по-прежнему выше среднего.

Аналитик BTIG Limited Джулиан Эмануэль полагает, что падение последних недель — это часть перехода к росту стоимости компаний.

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