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Котировки американских IT-компаний рекордно падают
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Котировки американских IT-компаний падают уже несколько недель подряд, сообщило агентство Bloomberg. За три недели технологический сектор США потерял $1,6 триллиона. Индекс NASDAQ... ПРАЙМ, 06.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Котировки американских IT-компаний падают уже несколько недель подряд, сообщило агентство Bloomberg. За три недели технологический сектор США потерял $1,6 триллиона. Индекс NASDAQ 100 закрылся падением третью неделю подряд.
Сообщается, что биржевые эксперты называют падение ожидаемым и закономерным. По мнению специалистов, IT-сектор в последние годы рос и сейчас несколько раздут. Однако высокотехнологичные компании в долгосрочной перспективе вернутся к росту.
Несмотря на падение акций, их стоимость по-прежнему выше среднего.
Аналитик BTIG Limited Джулиан Эмануэль полагает, что падение последних недель — это часть перехода к росту стоимости компаний.
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