МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 9 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) -0,6% -6,1% (факт)
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) -1,6% -7,3% (факт)
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (4кв2020) 5,3% 2,8% (факт)
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (4кв2020) 22,9% 11,7% (факт)
3:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (февраль) 7,1% 9,5% (факт)
3:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (февраль) 10 16 (факт)
9:30 EUR Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2020) -0,2%  
10:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (январь) 16,1 млрд евро 16,4 млрд евро
13:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (4кв2020) 12,4% -0,6%
13:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (4кв2020) -4,3% -5%
15:00 USD США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/    
20:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Ростелеком — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020 и телеконференция менеджмента    
  RUB Роснефть — СД (список кандидатур к выборам в СД)    