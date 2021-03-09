МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 9 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г)
|-0,6%
|-6,1% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м)
|-1,6%
|-7,3% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв) (4кв2020)
|5,3%
|2,8% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г) (4кв2020)
|22,9%
|11,7% (факт)
|3:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (февраль)
|7,1%
|9,5% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (февраль)
|10
|16 (факт)
|9:30
|EUR
|Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (4кв2020)
|-0,2%
|10:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (январь)
|16,1 млрд евро
|16,4 млрд евро
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (4кв2020)
|12,4%
|-0,6%
|13:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (4кв2020)
|-4,3%
|-5%
|15:00
|USD
|США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/
|20:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Ростелеком — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Роснефть — СД (список кандидатур к выборам в СД)
https://1prime.ru/Financial_market/20210309/833190133.html