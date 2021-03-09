МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно поднимается по основным индексам в начале дня, свидетельствуют данные Московской биржи. В России будут заморожены цены на мясо птицы

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск вторника рос на 0,45% — до 3429,43 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,26%, до 1451,18 пункта.

Майский фьючерс на нефть марки Brent ушел в минус и снижается на 0,57% — до 67,85 доллара за баррель. Во вторник до открытия торгов на Московской бирже фьючерс поднимался до 68,99 доллара за баррель.