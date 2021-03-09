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https://1prime.ru/Financial_market/20210309/833190508.html
Российский рынок акций умеренно растет в начале торгов
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Российский рынок акций умеренно поднимается по основным индексам в начале дня, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск вторника рос на 0,45%... ПРАЙМ, 09.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно поднимается по основным индексам в начале дня, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск вторника рос на 0,45% — до 3429,43 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,26%, до 1451,18 пункта.
Майский фьючерс на нефть марки Brent ушел в минус и снижается на 0,57% — до 67,85 доллара за баррель. Во вторник до открытия торгов на Московской бирже фьючерс поднимался до 68,99 доллара за баррель.