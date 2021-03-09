Фьючерсы на индексы США растут на стабилизации доходности гособлигаций
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США растут во вторник на фоне стабилизации доходности американских гособлигаций, которая росла пять дней подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.20 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,54%, до 31949 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,15%, до 12562,62 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,04%, до 3859,38 пункта.
Трейдеры обратили внимание на стабилизацию доходности гособлигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries снижается во вторник до 1,532% против уровня прошлого закрытия в 1,594%. До этого показатель рос пять торговых сессий подряд. По словам инвесторов, которые приводит газета Wall Street Journal, стабилизация на рынках облигаций, вероятно, поможет акциям технологических компаний компенсировать часть своего падения. В понедельник индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 2,41%.
"Все дело в менталитете "покупай на снижении". Не то чтобы мы изменили наше долгосрочное представление о технологическом секторе. Все ожидают, что он будет хорошо себя показывать, но просто он был очень дорогим", — отметил рыночный стратег BNP Paribas Asset Management Дэниел Моррис (Daniel Morris).
https://1prime.ru/Financial_market/20210309/833192960.html