МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США растут во вторник на фоне стабилизации доходности американских гособлигаций, которая росла пять дней подряд, свидетельствуют данные торгов. Аналитики объяснили, когда лучше покупать криптовалюту, акции и золото

По состоянию на 14.20 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,54%, до 31949 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,15%, до 12562,62 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,04%, до 3859,38 пункта.

Трейдеры обратили внимание на стабилизацию доходности гособлигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries снижается во вторник до 1,532% против уровня прошлого закрытия в 1,594%. До этого показатель рос пять торговых сессий подряд. По словам инвесторов, которые приводит газета Wall Street Journal, стабилизация на рынках облигаций, вероятно, поможет акциям технологических компаний компенсировать часть своего падения. В понедельник индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 2,41%.

"Все дело в менталитете "покупай на снижении". Не то чтобы мы изменили наше долгосрочное представление о технологическом секторе. Все ожидают, что он будет хорошо себя показывать, но просто он был очень дорогим", — отметил рыночный стратег BNP Paribas Asset Management Дэниел Моррис (Daniel Morris).