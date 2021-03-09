2021-03-09T19:42:57+03:00
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2021-03-09T19:42:57+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210309/833195589.html
Структура "Сафмара" планирует продать до 13,5% акций "М.Видео"
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Структура группы "Сафмар" планирует продать в рамках вторичного публичного предложения (SPO) до 24,279 миллиона акций "М.Видео", что составляет 13,5% его акционерного капитала,... ПРАЙМ, 09.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Структура группы "Сафмар" планирует продать в рамках вторичного публичного предложения (SPO) до 24,279 миллиона акций "М.Видео", что составляет 13,5% его акционерного капитала, говорится в сообщении компании.
Продающим акционером выступает ERICARIA Holdings Ltd., принадлежащая группе "Сафмар". Формирование книги заявок начинается с 9 марта. С 10 марта компания проведет серию встреч с инвесторами.
Количество продаваемых акций и цена предложения будут определены по итогам формирования книги заявок. Организаторами выступают BofA Securities, J.P. Morgan, UBS Investment Bank и "ВТБ Капитал".
Группа "Сафмар" в настоящее время владеет 132,14 миллиона обыкновенными акциями компании, что составляет 73,5% от акционерного капитала компании. Ожидается, что после завершения размещения совокупная доля группы в капитале компании составит приблизительно 60%.