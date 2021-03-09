МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Структура группы "Сафмар" планирует продать в рамках вторичного публичного предложения (SPO) до 24,279 миллиона акций "М.Видео", что составляет 13,5% его акционерного капитала, говорится в сообщении компании. ТМК приобретает более 85% акций ЧТПЗ

Продающим акционером выступает ERICARIA Holdings Ltd., принадлежащая группе "Сафмар". Формирование книги заявок начинается с 9 марта. С 10 марта компания проведет серию встреч с инвесторами.

Количество продаваемых акций и цена предложения будут определены по итогам формирования книги заявок. Организаторами выступают BofA Securities, J.P. Morgan, UBS Investment Bank и "ВТБ Капитал".

Группа "Сафмар" в настоящее время владеет 132,14 миллиона обыкновенными акциями компании, что составляет 73,5% от акционерного капитала компании. Ожидается, что после завершения размещения совокупная доля группы в капитале компании составит приблизительно 60%.