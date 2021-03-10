МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 10 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|7,356 млн барр
|12,792 млн барр (факт)
|1:00
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|2:05
|USD
|США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
|2:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (март)
|1,9%
|2,6% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м)
|10,9%
|-19,4% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|1%
|0,6% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|-0,3%
|-0,2% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (февраль)
|0,3%
|1,7% (факт)
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|1,4%
|1,4%
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,1%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,3%
|0,4%
|18:00
|CAD
|Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке
|0,25%
|0,25%
|предв.
|CAD
|Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|21,563 млн барр
|-0,833 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,485 млн барр
|21:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|1,155%
|22:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (февраль)
|-163 млрд долл
|-265 млрд долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за февраль 2021
|RUB
|ЛУКОЙЛ — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020
|RUB
|Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020
|RUB
|Банк Санкт-Петербург — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020
|RUB
|ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020 и телеконференция менеджмента
|RUB
|МРСК Сибири — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020
|RUB
|Группа Черкизово — операционные результаты за февраль 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210310/833197632.html