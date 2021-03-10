МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 10 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 7,356 млн барр 12,792 млн барр (факт)
1:00 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
2:05 USD США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)    
2:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (март) 1,9% 2,6% (факт)
3:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) 10,9% -19,4% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 1% 0,6% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) -0,3% -0,2% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (февраль) 0,3% 1,7% (факт)
16:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 1,4% 1,4%
16:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 0,1% 0,2%
16:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 0,3% 0,4%
18:00 CAD Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке 0,25% 0,25%
предв. CAD Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады    
18:30 USD США — Запасы сырой нефти 21,563 млн барр -0,833 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,485 млн барр  
21:00 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 1,155%  
22:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (февраль) -163 млрд долл -265 млрд долл
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за февраль 2021    
  RUB ЛУКОЙЛ — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020    
  RUB Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020    
  RUB Банк Санкт-Петербург — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020    
  RUB ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020 и телеконференция менеджмента    
  RUB МРСК Сибири — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020    
  RUB Группа Черкизово — операционные результаты за февраль 2020    