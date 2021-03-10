МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись разнонаправленно на опасениях резкого ускорения инфляции и повышения процентных ставок по мере выхода мировой экономики из коронавирусного кризиса, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,05% — до 3357,74 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,2%, до 2165,35 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,5% — до 28907,52 пункта. Южнокорейский KOSPI потерял 0,6%, опустившись до 2958,12 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — 0,84%, до 6714,1 пункта. Японский индекс Nikkei поднялся на 0,03% — до 29036,56 пункта.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы инфляции в период восстановления мировой экономики. "После того, как инфляционные ожидания оставались на низком уровне в течение нескольких лет, на оставшуюся часть 2021 года они выросли из-за ожидаемого высвобождения отложенного потребительского спроса в США и в других странах мира", — сказал агентству Франс Пресс стратег T Rowe Price Тим Мюррей (Tim Murray).

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На этом фоне инвесторы обратили внимание на статистику по Китаю. По официальным данным, годовая дефляция в Китае в феврале составила 0,2% вместо ожидавшихся 0,4%. Месячная инфляция достигла 0,6%, тогда как эксперты прогнозировали показатель на отметке 0,4%. В среду в США будут опубликованы данные по инфляции за февраль. По прогнозам аналитиков, потребительские цены в США по итогам февраля выросли на 1,7% в годовом выражении и на 0,4% в месячном. В январе годовая инфляция в США составляла 1,4%, месячная — 0,3%.

Настроения инвесторов в Азии также поддержало ралли бирж США во вторник. Основные американские фондовые индексы показали рост, при этом индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подскочил на 3,7%. Однако в Японии, как отмечают аналитики, более уверенному росту помешала фиксация прибыли инвесторами. "После открытия торгов в плюсе рост рынка акций Токио замедлился из-за фиксации прибыли", — прокомментировал агентству Франс Пресс ситуацию на примере японского рынка старший стратег Okasan Online Securities Ёсихиро Ито (Yoshihiro Ito).