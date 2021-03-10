МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 11 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|1:00
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|3:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (февраль)
|50%
|45%
|предв.
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|3,58 трлн юаней
|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|15:45
|EUR
|Еврозона — Ставка по депозитным средствам (март)
|-0,5%
|-0,5%
|15:45
|EUR
|Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ
|0,25%
|15:45
|EUR
|Еврозона — Решение по процентной ставке (март)
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|745 тыс
|725 тыс
|16:30
|EUR
|Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ
|18:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (январь)
|6,646 млн
|6,6 млн
|21:30
|CAD
|Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Лоуренса Шембри
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:00 мск (09:00 лнд, 04:00 NY)
|RUB
|Аэрофлот — телеконференция менеджмента по отчетности по МСФО за 4кв2020/2020
|15:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY)
|RUB
|ЛУКОЙЛ — телеконференция менеджмента по отчетности по МСФО за 4кв2020/2020
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 05.03)
|589,6 млрд долл (на 26.02)
|RUB
|TCS Group — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020
|17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|TCS Group — телеконференция менеджмента
|RUB
|ТГК-1 — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020
|RUB
|Северсталь — День инвестора
https://1prime.ru/Financial_market/20210310/833202924.html