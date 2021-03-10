МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 11 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
1:00 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
3:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (февраль) 50% 45%
предв. CNY Китай — Объём выданных займов 3,58 трлн юаней  
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК    
15:45 EUR Еврозона — Ставка по депозитным средствам (март) -0,5% -0,5%
15:45 EUR Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ 0,25%  
15:45 EUR Еврозона — Решение по процентной ставке (март)    
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 745 тыс 725 тыс
16:30 EUR Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ    
18:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (январь) 6,646 млн 6,6 млн
21:30 CAD Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Лоуренса Шембри    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:00 мск (09:00 лнд, 04:00 NY) RUB Аэрофлот — телеконференция менеджмента по отчетности по МСФО за 4кв2020/2020    
15:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY) RUB ЛУКОЙЛ — телеконференция менеджмента по отчетности по МСФО за 4кв2020/2020    
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 05.03) 589,6 млрд долл (на 26.02)  
  RUB TCS Group — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020    
17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB TCS Group — телеконференция менеджмента    
  RUB ТГК-1 — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020    
  RUB Северсталь — День инвестора    