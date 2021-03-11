События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 марта
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 12 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Индекс BSI деловых условий крупных производителей (1кв2021)
|21,6
|10:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (кв/кв)
|1%
|10:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м)
|-2,6%
|10:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г)
|-7,8%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (январь)
|0,2%
|-0,6%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (январь)
|0,3%
|-0,8%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м
|1%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (январь)
|-14,32 млрд ф.ст.
|-12,5 млрд ф.ст.
|10:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (январь)
|-5,2 млрд ф.ст.
|-4,95 млрд ф.ст.
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,8%
|0,7%
|11:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|0,6%
|0,6%
|11:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (февраль)
|0,4%
|-0,1%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (январь)
|-1,6%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (февраль)
|1,2%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (февраль)
|1,3%
|0,5%
|16:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (февраль)
|-212,8 тыс
|75,0 тыс
|16:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (февраль)
|9,4%
|9,2%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (январь)
|-1,3%
|5,0%
|17:00
|GBP
|Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR
|-2,5%
|18:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (март)
|70,7
|74
|18:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (март)
|76,8
|78,5
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|309
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|402
|предв.
|USD
|США — Федеральный бюджет
|-430 млрд долл
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|36,1 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|519 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|189,6 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-23,5 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|23,2 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|6 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|19,3 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-0,9 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|126 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Нижнекамскнефтехим /НКНХ/ — СД (рекоменд. по див-дам 2020)
|9,07 — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20210311/833214181.html