МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Фондовые биржи США растут в четверг на фоне данных о снижении числа первичных заявок на пособие по безработице в стране, свидетельствуют данные торгов. Число заявок на пособие по безработице в США сократилось сильнее прогноза

По состоянию на 17.41 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,17%, до 32352,72 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,77%, до 13301,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,69%, до 3925,8 пункта.

Инвесторы отыгрывают макростатистику по стране, оказавшуюся лучше прогнозов. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 марта, снизилось на 42 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 712 тысяч заявок. Показатель опустился до минимума с недели, завершившейся 7 ноября 2020 года.

Участники торгов продолжают с оптимизмом реагировать на новости о том, что палата представителей конгресса США в среду приняла и отправила на подпись президенту Джо Байдену уточненный вариант пакета мер поддержки экономики на 1,9 триллиона долларов. Фьючерсы на индексы США растут в ожидании макростатистики

На этом фоне американские авиаперевозчики American Airlines и United Airlines объявили об отмене вынужденного неоплачиваемого отпуска для 13 и 14 тысяч сотрудников соответственно. Ранее компании предупреждали о том, что, если пакет поддержки экономики на фоне пандемии не будет принят, компаниям придется уволить в общей сложности 27 тысяч сотрудников к апрелю 2021 года.

Глава отдела исследований управляющего институциональными активами фонда Amundi Моника Дифенд (Monica Defend), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, считает, что данные по инфляции в США, опубликованные в среду, "успокоили" инвесторов относительно повышения ставок Федрезерва. В то же время она отметила, что ситуация с доходностью американских гособлигаций продолжит оставаться нестабильной, что может отразиться на ситуации на рынках.