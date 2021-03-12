МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 12 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Индекс BSI деловых условий крупных производителей (1кв2021) 21,6 1,6 (факт)
10:00 GBP Великобритания — ВВП (кв/кв) 1%  
10:00 GBP Великобритания — ВВП (м/м) 1,2% -4,9%
10:00 GBP Великобритания — ВВП (г/г) -8,6% -7,8%
10:00 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (январь) 0,2% -0,6%
10:00 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (январь) 0,3% -0,8%
10:00 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м 1% -2,5%
10:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (январь) -14,32 млрд ф.ст. -12,5 млрд ф.ст.
10:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (январь) -5,2 млрд ф.ст. -4,95 млрд ф.ст.
10:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 0,8% 0,7%
11:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 0,5% 0%
11:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (февраль) 0,4% -0,1%
13:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (январь) -1,6% 0,2%
16:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (февраль) 1,2% 0,2%
16:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (февраль) 1,3% 0,5%
16:30 CAD Канада — Изменение занятости (февраль) -212,8 тыс 75 тыс
16:30 CAD Канада — Уровень безработицы (февраль) 9,4% 9,2%
16:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (январь) -1,3% 5%
17:00 GBP Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR -2,5%  
18:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (март) 70,7 74
18:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (март) 76,8 78,5
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 210  
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 403  
предв. USD США — Федеральный бюджет -430 млрд долл  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 36,1 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 519 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 189,6 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -23,5 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 23,2 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC 6 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 19,3 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -0,9 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 126 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Нижнекамскнефтехим /НКНХ/ — СД (рекоменд. по див-дам 2020) 9,07 — див-д 2019  