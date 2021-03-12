МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. "Сафмар" продает 24,3 миллиона акций "М.Видео-Эльдорадо"

По состоянию на 11.29 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,1%, до 7,71 доллара, "Новатэка" — на 0,39%, до 204 долларов, "Лукойла" — снижалась на 0,73%, до 85,71 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,64%, до 6,26 доллара, "Газпром нефти" — росли на 0,39%, до 25,7 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" опускалась на 0,31%, до 31,76 доллара, "Северстали" — на 0,78%, до 18,5 доллара, НЛМК — на 1,06%, до 28,85 доллара.

Расписки ВТБ дешевели на 0,35%, до 0,99 доллара, Сбербанка — на 0,59%, до 15,65 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 1,02%, до 53,15 доллара.

GDR АФК "Система" опускались в стоимости на 0,84%, до 9,46 доллара, "Магнита" — дешевели на 0,38%, до 14,51 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 3,38%, до 3,52 доллара.