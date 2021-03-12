МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Первое исполнение поставочного фьючерсного контракта на пшеницу состоялось в четверг на Московской бирже, говорится в сообщении торговой площадки. Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

"11 марта 2021 года состоялось первое исполнение поставочного фьючерсного контракта на пшеницу 4-го класса. Торговый код инструмента – WH4. В физической поставке пшеницы приняли участие клиенты "ВТБ Капитал Брокер" и "Универ Капитал", — говорится в сообщении.

Договор купли-продажи в рамках поставки по фьючерсу был заключен на спот-рынке Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московской биржи). Уточняется, что цена исполнения соответствовала спот-цене на элеваторах Воронежской области и составила 14,1 тысячи рублей за тонну без учета НДС.

Торги поставочным фьючерсным контрактом на пшеницу стартовали 21 декабря 2020 года. Маркетмейкером выступает "ВТБ Капитал". С момента запуска объем торгов по новому инструменту составил 3975 тонн, что эквивалентно 52,1 миллиона рублей; в них приняли участие клиенты восьми участников торгов и клиринга, сообщила биржа.