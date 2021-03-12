События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 марта
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 15 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:15
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (февраль)
|2,9%
|40%
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (февраль)
|7,3%
|30%
|5:00
|CNY
|Китай — Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (февраль)
|2,8%
|5:00
|CNY
|Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|-0,4%
|предв.
|EUR
|Еврозона — Заседание Еврогруппы
|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (февраль)
|282,4 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (март)
|12,1
|12,95
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (январь)
|0,9%
|0,6%
|23:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (январь)
|121 млрд долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Магнит — аудированная финансовая отчетность по МСФО за 2020
|RUB
|РусАгро — финансовая отчетность по МСФО за 2020 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Совкомфлот — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020
|16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Совкомфлот — телеконференция менеджмента
|RUB
|Центр Международной Торговли /ЦМТ/ — закрытие реестра для участия в ГОСА (09.04.2020, в заочной форме)
|0,562248995983936 (ао, ап) — див-д 2019
|0,562248995983936 (ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 28.04.2020) — див-д 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210312/833224118.html