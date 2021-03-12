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2021

https://1prime.ru/Financial_market/20210312/833224118.html

События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 марта

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Ожидаемые в понедельник, 15 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 2:15 AUD Австралия — Выступление главы... ПРАЙМ, 12.03.2021

события в сфере макроэкономики и бизнеса, новости, мнения аналитиков, рынки

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60