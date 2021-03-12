МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером продолжает дорожать к евро и иене после выхода данных по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.22 мск курс евро к доллару снижался до 1,1922 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1984 доллара, курс доллара к иене поднимался до 109,09 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,49 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,49%, до 91,86 пункта.

Участники торгов отыгрывают макроэкономические данные по США, оказавшиеся лучше прогнозов. Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к американской экономике, в марте, по предварительной оценке, вырос до 83 пунктов с уровня февраля в 76,8 пункта. Прогнозировался рост только до 78,5 пункта.

На следующей неделе инвесторы ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет в среду, 17 марта. Регулятор опубликует решение по ставке, а также макроэкономические прогнозы.

"Текущее укрепление доллара преимущественно основано на надежде на то, что массивные меры стимулирования правительства США "катапультируют" американскую экономику из состояния низкой инфляции и позволят ускорить нормализацию денежно-кредитной политики США больше, чем этого сейчас ожидает ФРС", — цитирует газета Wall Street Journal аналитиков Commerzbank.