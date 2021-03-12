МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота падает в пятницу вечером более чем на 1% на фоне роста курса доллара и доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.35 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 1,05%, или на 18 долларов, до 1704,8 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 2,2%, до 25,617 доллара за унцию.

За три предыдущих дня золото подорожало суммарно почти на 2,7% — из-за ослабления доллара и падения доходности 10-летних гособлигаций США. Теперь же курс доллара, как и доходность гособлигаций, вернулись к росту. Доходность десятилетних US Treasuries растет на 10,8 базисного пункта, до 1,635%, с уровня предыдущего закрытия в 1,527%.

По мнению аналитика Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes), которое приводит газета Wall Street Journal, если доходность гособлигаций продолжит расти, это может навсегда подтолкнуть золото к отметке ниже 1700 долларов за унцию.