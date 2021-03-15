МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не показывают определенной динамики на фоне неоднозначного закрытия бирж США в пятницу и в ожидании заседаний крупных центробанков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,61%, до 3432,01 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,7%, до 2182,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index — рос на 0,58%, до 28907,15 пункта, южнокорейский KOSPI опускался на 0,29%, до 3045,04 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — увеличивался на 0,08%, до 6772,5 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,1%, до 29731,52 пункта.

Азиатские рынки в понедельник не демонстрируют определенную динамику после разнонаправленного закрытия индексов Уолл-стрит в пятницу, инвесторы также сохраняют осторожность в ожидании заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США, Банка Англии и Банка Японии позднее на текущей неделе. Эксперты назвали главные страхи вкладчиков в России

"Японские акции движутся в узком диапазоне из-за разнонаправленных показателей американских акций с учетом фиксации прибыли", — сказал агентству Франс Пресс старший аналитик Monex Inc. Тосиюки Канаяма (Toshiyuki Kanayama).

Аналитик National Australia Bank Тапас Стрикленд (Tapas Strickland), чье мнение также приводит агентство, добавил, что "это… важная неделя, в центре внимания которой будут три заседания центральных банков: ФРС, Банка Англии и Банка Японии".

Участники торгов также оценивают макростатистику. Промышленное производство КНР в феврале в годовом выражении выросло на 35,1% после роста на 7,3% месяцем ранее. Рост превзошел ожидания аналитиков, прогнозировавших увеличение показателя на 30%. В то же время рост розничных продаж в КНР в феврале составил до 33,78% в годовом выражении после снижения на 4,78% в январе. Тем временем безработица в Китае в феврале составила 5,5%.