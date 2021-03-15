МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Цена на медь снижается в понедельник утром в рамках коррекции после роста до максимального значения с начала марта, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 8.37 мск стоимость майского фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,6%, до 4,1253 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов пятницы выросла на 0,3%, до 9085 долларов, алюминия — снизилась на 0,32%, до 2171 долларов, цинка — опустилась на 0,67%, до 2804 доллара за тонну. Как власти будут регулировать цены и чем ответит рынок

В понедельник на рынке меди отмечается коррекционное снижение после того, как стоимость промышленного металла росла три дня подряд и достигла максимального значения с 3 марта.

В то же время негативную динамику стоимости меди ограничивает статистика из Китая, согласно которой промышленное производство в стране в феврале в годовом выражении выросло на 35,1% после роста на 7,3% месяцем ранее.