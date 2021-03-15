МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. ПАО "Высочайший" (GV Gold) намерен к 2025 году увеличить производство золота на 47% в сравнении с 2020 годом — до свыше 400 тысяч унций (12,4 тонны), следует из сообщения компании.

"В дальнейшем мы намерены продолжать использовать значительный потенциал действующих активов и запустить два новых стратегических проекта роста – Красный и Светловское. Компания имеет четкую стратегию развития и создания стоимости для акционеров, что позволит нам оставаться на траектории устойчивого роста и достичь среднесрочную цель по увеличению годового объема производства свыше 400 тысяч унций золота к 2025 году", — уверен генеральный директор GV Gold Владислав Баршинов, слова которого приводятся в сообщении.

По итогам 2020 года "Высочайший" произвел 272 тысячи унций золота, что на 4,8% больше, чем годом ранее. В 2021 году компания ожидает общее производство 290-300 тысяч унций (9-9,3 тонны) золота. За период с 2015 по 2020 год компания продемонстрировала среднегодовой темп роста производства 8,5%, и в период с 2020 по 2025 год ожидает, что среднегодовой объем производства превысит 9%, говорится в сообщении. Утечка на трубопроводе в ХМАО может обойтись без последствий

"Компания имеет три основных фактора роста производства, которые позволят достичь целевого уровня — свыше 400 тысяч унций в год: развитие действующих активов (brownfield) — Угахан, Тарын и Маракан с целью наращивания мощностей по переработке и объемов производства; новые проекты роста – Красный и Светловское; и конвертация ресурсов в запасы, продление срока отработки основных проектов, а также эффективная геологоразведка в регионах присутствия", — отмечается в сообщении.

"Высочайший" входит в десятку ведущих золотодобывающих компаний России, активы компании расположены в Иркутской области и Республики Саха (Якутия).

Основные акционеры "Высочайшего" — председатель правления Ланта-банка Сергей Докучаев, его заместитель Наталия Опалева и гендиректор ЗАО "ЛТ-Ресурс" Валериан Тихонов, которым принадлежит по 20,36% акций. Структуры Black Rock контролируют 17,99% золотодобывающей компании. Уставный капитал разделен на 54 983 890 обыкновенных акций.