МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник растут, инвесторы оценивают корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.48 мск британский индекс FTSE 100 росла на 0,55%, до 6797,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,6%, до 6081,36 пункта, немецкий DAX — на 0,31%, до 14547,2 пункта.

В понедельник основным драйвером на европейских фондовых ранках стали корпоративные новости. В частности, акции французской компании-производителя молочной продукции Danone растут в цене почти на 5%. Поводом послужило сообщение об отставке нынешнего гендиректора Эмманюэля Фабера. Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 января 2021 года

Бумаги автоконцерна Stellantis растут в цене на 3,5% после того, как Deutsche Bank присвоил акциям рейтинг "покупать". Кроме того, акции шведской компании Hennes & Mauritz (H&M), одной из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой, дорожают на 1,5% после публикации показателей выручки за первый квартал 2020-2021 финансового года.

Настроения рынков также повысились благодаря статистике из Китая, продемонстрировавшей резкий рост активности в производственном и розничном секторе, что позволило трейдерам с оптимизмом оценить перспективы восстановления мировой экономики. Так, объем промышленного производства страны в феврале в годовом выражении вырос на 35,1% после роста на 7,3% месяцем ранее. Рост превзошел ожидания аналитиков, прогнозировавших увеличение показателя на 30%. В то же время рост розничных продаж в КНР в феврале составил до 33,78% в годовом выражении после снижения на 4,78% в январе.

На этой неделе в центре внимания трейдеров будут заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Англии в среду и четверг соответственно.