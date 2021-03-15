МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США растут в понедельник, указывая на продолжение ралли на фондовом рынке в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.09 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,43%, до 32804 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,35%, до 12968,12 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,3%, до 3944,62 пункта.

Динамика фьючерсов указывает на продолжение роста рынков акций в США в понедельник. Фондовые биржи США на прошлой неделе возобновили рост после нескольких недель, когда на рынке отражались резкое повышение доходности гособлигаций США. Трейдеров беспокоил риск ускорения инфляции, который может вынудить центробанк рассмотреть вопрос о повышении базовой ставки в течение следующих двух лет. "Нетипичные овощи". Что последует за заморозкой цен на продукты

При этом представители ФРС неоднократно пытались успокоить опасения рынков, заявляя, что в обозримом будущем они будут сохранять "мягкую" монетарную политику, чтобы помочь восстановлению рынка труда.

В этом свете рынки ждут очередного заседания ФРС 16-17 марта. Ожидается, что по его итогам регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также оставит без изменений объем программы выкупа активов. Кроме того, регулятор опубликует свои новые экономические прогнозы.

"Фактор страха ушел, поэтому рынки теперь нащупывают равновесие. Доходность облигаций пойдет вверх, но центральные банки не отступают. Заседание ФРС явно будет иметь решающее значение с точки зрения дальнейшего информирования рынков о планах регулятора", — сказал экономист ING Карстен Бжески (Carsten Brzeski), мнение которого приводит газета Wall Street Journal.